Президент США анонсировал новые меры против России

Президент США Барак Обама заявил о передаче в ближайшие дни в Конгресс доклад о российском кибервмешательстве в ход американских выборов. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, американский лидер пообещал, что США не ограничатся публично объявленными санкциями и продолжат предпринимать различные меры против Москвы.

Ранее 29 декабря президент США Барак Обама ввел санкции против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также шести физических лиц в связи с якобы имевшими место кибератаками на избирательную систему Соединенных Штатов.

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Днем ранее, издание The Washington Post сообщило, что администрация Белого Дома рассматривает различные варианты давления на Россию. Кроме экономических санкций, и действий на дипломатическом уровне, упоминалась также возможность проведения операций в киберпространстве.

В США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в предвыборную кампанию. Так, 17 декабря газета The New York Times сообщила, что Обама определил два условия применения кибероружия против России в ответ на якобы имевшие место попытки хакеров повлиять на исход выборов в Соединенных Штатах. По сведениям издания, глава Белого дома отказался от демонстрационного демарша в отношении Москвы, посчитав, что США могут в таком случае больше потерять, чем выиграть.

В Кремле эти обвинения последовательно отвергают. 16 октября этого года президент России Владимир Путин заявил, что США создают образ врага в виде России для его использования в ходе предвыборной кампании.

