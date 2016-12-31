Энергооператор в Вермонте сообщил о взломе хакерами лишь одного ноутбука

Хакеры, которые якобы взломали энергосеть в США, на самом деле проникли лишь в офисный лэптоп, уточнил вермонтский оператор Burlington Electric.

После того как разведсообщество США в четверг, 29 декабря, предупредило энергетиков о возможной опасности атаки хакеров, связанных с Россией, компания провела проверку своих компьютеров и на одном из ноутбуков обнаружила вредоносные программы. При этом подчеркивается, что лэптоп не был подключен к энергосистеме.

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«Мы немедленно приняли меры, чтобы изолировать ноутбук, и предупредили федеральных должностных лиц об этой находке. Каких-либо признаков несанкционированного получения информации о клиентах или угрозы безопасности нашей системы нет», — отмечается в заявлении.

Компания сотрудничает со спецслужбами, чтобы отследить источник вредоносного софта и предотвратить любые иные попытки внедриться в коммунальные системы.

Ранее сообщалось, что власти США обнаружили вредоносную программу в системе электроэнергетической компании в штате Вермонт. Как писала газета The Washington Post со ссылкой на источник в американской администрации, утилиту запустили российские хакеры.

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29 декабря президент власти США ввели санкции против ФСБ, ГРУ и еще ряда российских организаций, а также шести физических лиц в связи с якобы имевшими место ранее кибератаками на избирательную систему Соединенных Штатов.

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США неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в предвыборную президентскую кампанию. В Кремле эти обвинения последовательно отвергают.