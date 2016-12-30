Президент России отреагировал на новые санкции США

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва расценивает последние действия уходящей администрации США как недружественные и провокационные шаги, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте главы государства.

«Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народов. С учетом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности — наносит ущерб и всему комплексу международных отношений», — отметил Путин.

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В то же время президент напомнил, что у России есть все основания для того, чтобы дать адекватный ответ. При этом высылка из страны американских дипломатов осуществляться не будет. «Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов», — пообещал российский лидер, тем самым отклонив соответствующее предложение МИД.

По словам Путина, Москва не будет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии. Дальнейшие шаги по восстановлению отношений между Россией и США будут выстраиваться исходя из политики, которую будет проводить администрация Дональда Трампа, заключил президент.

29 декабря власти США приняли решение в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам, используемым ими. В Белом доме утверждают, что такие меры стали «ответом на притеснения американских дипломатов в Москве со стороны российских властей».

Помимо этого, президент и Минфин США ввел санкции против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также шести физических лиц, объяснив это кибератаками на избирательную систему Соединенных Штатов со стороны России.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в предвыборную кампанию. В Кремле эти обвинения последовательно отвергают.