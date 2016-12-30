МИД предложил Путину выслать из России 35 американских дипломатов

МИД России внес предложения президенту Владимиру Путину объявить 35 американских дипломатов в России персонами нон грата. Об этом в пятницу, 30 декабря, заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, передает ТАСС.

По словам министра иностранных дел, из России предлагается выслать 31 сотрудника посольства США в Москве и четырех сотрудников генконсульства в Санкт-Петербурге.

В МИД надеются, что эти предложения будут рассмотрены в самом оперативном порядке, добавил Лавров.

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За день до этого власти США приняли решение в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам, используемым ими. В Белом доме утверждают, что такие меры стали «ответом на притеснения американских дипломатов в Москве со стороны российских властей».

Помимо этого, президент США ввел санкции против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также шести физических лиц, объяснив это кибератаками на избирательную систему Соединенных Штатов со стороны России.

Вашингтон неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в предвыборную кампанию. В Кремле эти обвинения последовательно отвергают. 16 октября этого года президент России Владимир Путин заявил, что США создают образ врага в виде России для его использования в ходе избирательной кампании.