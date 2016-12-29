В США рассказали о преследованиях дипломатов российской полицией

Американские дипломаты в России в течение двух лет «подвергаются преследованию со стороны российской полиции и спецслужб», говорится в заявлении Белого дома, опубликованном на сайте в четверг, 29 декабря.

«Это вышло далеко за рамки дипломатических норм поведения. Другие западные посольства также высказывали беспокойство по этому поводу», — так обосновывается решение Вашингтона в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам, используемым ими, — в Нью-Йорке и Мэриленде.

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Ранее в четверг власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов в «ответ на притеснения американских дипломатов в Москве со стороны российских властей».

4 октября Госдеп Соединенных Штатов обвинил Россию в преследовании американских дипломатов.

В ответ на замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что за последние два с половиной года заметно участились вербовочные подходы спецслужб США к российским дипломатическим работникам. По его словам, «американцы не гнушаются самых неприглядных методов давления вплоть до угроз здоровью членов семей».