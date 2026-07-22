NYT: Внутриполитические распри на Украине подорвали моральный дух людей и потрясли ВСУ

Увольнения Михаила Федорова с поста главы Минобороны и Александра Сырского с должности главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) показывают, как сильно обострились внутриполитические распри в стране. Такие сведения привдит газета The New York Times (NYT).

В материале сообщается, что ключевыми темами для внутреннего конфликта стали «беспилотники, коррупция, различия между поколениями». Это привело к тому, что люди вышли на улицы массово протестовать, их моральный дух оказался подорван. Также среди последствий — потрясения в рядах ВСУ в критически важный момент, отмечает издание.