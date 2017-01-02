В Конгрессе США пообещали вопреки Трампу отстаивать антироссийские санкции

Попытки Дональда Трампа, когда он займет пост президента США, отменить последние антироссийские санкции уходящего главы государства Барака Обамы встретят жесткий ответ со стороны Конгресса, предупредил член Палаты представителей от штата Калифорния демократ Адам Шифф в интервью ABC News.

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Шифф полагает, что Конгресс в действительности настроен на еще большее усиление санкций в отношении Москвы. Он напомнил, что с такой инициативой выступили и демократы и республиканцы, назвав в этом контексте имена сенаторов-республиканцев Джона Маккейна и Линдси Грэма. По мнению Шиффа, то, что было сделано нынешней администрацией, недостаточно для «сдерживания России».

Также конгрессмен подверг критике Трампа за то, что он подверг сомнению выводы разведсообщества насчет причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на исход президентских выборов.

«Если он намерен иметь какой-либо авторитет на посту президента, он должен прекратить так говорить. Он должен прекратить принижать разведывательное сообщество. Ему предстоит полагаться на них. Ему придется полагаться на них», — подчеркнул Шифф.

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«Это безусловное суждение разведсообщества и, честно говоря, всех членов комитета по разведки в Конгрессе, демократов и республиканцев. Никто у кого из нас не возникло вопросов по этому поводу. Единственный, у кого возникло, это, видимо, Дональд Трамп», — добавил конгрессмен.

1 января Трамп усомнился в причастности России к хакерским атакам. По его словам, некорректно предъявлять обвинения, не обладая достаточной информацией.

До этого, в конце декабря, власти США ввели санкции против российских спецслужб. Кроме того, были высланы 35 дипломатов. Администрация Обамы обвиняет Россию во вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года, Москва все обвинения последовательно опровергает.

Президент России Владимир Путин заявил, что считает последние шаги Белого дома недружественными.