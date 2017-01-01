Помощник Трампа усомнился в оправданности реакции администрации Обамы

Шон Спайсер, выдвинутый на пост пресс-секретаря избранного президента США Дональда Трампа, заявил, что сомневается в оправданности реакции нынешней вашингтонской администрации в ответ на якобы совершенные Россией кибератаки. Об этом сообщает ABC News.

«Неужели такой ответ соразмерен предпринятым действиями?» — задался вопросом Спайсер.

Он напомнил, что в 2015 году американская сторона подозревала Пекин в масштабных хакерских атаках, однако, по словам Спайсера, администрация Барака Обама не предприняла достаточных ответных мер в отношении Китая.

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Ранее 1 января в причастности Москвы к хакерским атакам усомнился сам Трамп. По его словам, некорректно предъявлять обвинения, не обладая достаточной информацией.

В конце декабря США ввели санкции против российских спецслужб, кроме того, были высланы 35 дипломатов. Администрация Обамы обвиняет Россию во вмешательство в избирательную кампанию 2016 года, Москва все обвинения последовательно опровергает.

Президент России Владимир Путин заявил, что считает последние шаги Обамы как недружественный шаг.