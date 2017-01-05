Разведка США обвинила Кремль в причастности к хакерским атакам

Хакерские атаки на сервер Демократической партии США, совершенные во время предвыборной президентской кампании, могли быть проведены только с разрешения высшего руководства России, считают в американском разведывательном сообществе. Об этом сообщается на сайте сената.

Такое мнение в совместном заявлении высказали директор национальной разведки США Джеймс Клеппер, заместитель министра обороны по разведке Марсель Леттре и глава Агентства нацбезопасности и Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс. Документ был распространен на слушаниях в четверг, 5 января, в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

«Согласно нашей оценке, только самые высокопоставленные официальные лица могли санкционировать недавние хищения и огласку данных, связанных с выборами», — говорится в заявлении. Авторы поясняют, что выводы основаны на «масштабе и важности целей атаки».

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3 января стало известно о переносе специального брифинга представителей разведки, посвященного якобы имевшим место кибератакам со стороны России, на 6 января. Избранный президент Дональд Трамп, который усомнился в причастности России, был удивлен этим фактом.

10 декабря The Washington Post сообщила, что ЦРУ пришло к выводу, что Россия в 2016 году вмешивалась в ход выборов президента США, чтобы помочь республиканцу Трампу победить демократа Хиллари Клинтон. «По оценке разведсообщества, цель России заключалась именно в том, чтобы действовать в пользу одного из кандидатов, чтобы помочь избраться Трампу», — заявил высокопоставленный американский чиновник.

В ноябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин сохранял нейтралитет по отношению к выборам в Соединенных Штатах и никогда «не указывал на то, кто является его любимым кандидатом».

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала.