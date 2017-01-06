Мир
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Трамп после встречи с разведслужбами исключил влияние России на итоги выборов

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп
Дональд Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп назвал конструктивной состоявшуюся встречу с представителями разведслужб, посвященную кибератакам, но выразил уверенность, что хакеры не повлияли на результат выборов. Об этом сообщает в пятницу, 6 января, Reuters со ссылкой на заявление республиканца.

«В то время как Россия, Китай, другие страны, группа и люди постоянно пытаются проникнуть киберинфраструктуру наших государственных учреждений, предприятий и организаций, в том числе Национальный комитет демократов, не было абсолютно никакого влияния на исход выборов, включая тот факт, что не было абсолютно никакого вмешательства в работу машин для голосования», — сказал Трамп.

Избранный президент отметил, что испытывает «огромное уважение» к работе сотрудников разведслужб. Он также пообещал сформировать специальную команду для противодействия хакерам, которая в течение 90 дней после его инаугурации должна будет разработать соответствующий план. При этом он заверил, что вопрос безопасности страны для него будет «приоритетом номер один».

Перед встречей с представителями разведки Трамп назвал заявления о российских кибератаках «охотой на ведьм». По мнению республиканца, администрации уходящего главы государства Барака Обамы неловко, что он «выиграл больше округов на выборах, чем [40-й президент США] Рональд Рейган» в свое время.

29 декабря США ввели санкции против ряда граждан и организаций РФ, в том числе против Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Главного управления Генштаба ВС РФ. Также в течение 72 часов из Соединенных Штатов были высланы 35 российских дипломатов и члены их семей. В тот же день Агентство национальной безопасности (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовали совместный документ, в котором обвинило российские власти в причастности к кибератакам.

Москва все обвинения подобного рода последовательно отвергает.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трамп счел охотой на ведьм заявления о российских кибератаках
Байден рассказал о принятых США ответных мерах на российские кибератаки
Разведка США обвинила Кремль в причастности к хакерским атакам
Последние новости
Трамп после встречи с разведслужбами исключил влияние России на итоги выборов
Число погибших в результате стрельбы в американском аэропорту выросло до пяти
Байден подвел итоги заседания Конгресса по избранию Трампа словами «вот и все»
Чешская биатлонистка Коукалова призвала дисквалифицировать сборную России
На Украине арестовали гаражи и корабль Януковича
Группировку в Сирии возглавил командующий Западным округом генерал Картаполов
Глава Пентагона назвал причину плохих отношений Вашингтона и Москвы
Другие материалы рубрики
00:06 Сегодня

Праздник к ним приходит

Как принято встречать Новый год и Рождество в КНДР и Южной Корее
22:35 Сегодня

Число погибших в результате стрельбы в американском аэропорту выросло до пяти

12:36 Сегодня

Поезд сбил семерых школьников на моторикше в Пакистане

21:29 Сегодня

Неизвестный открыл стрельбу в аэропорту во Флориде

00:10 3 января 2017
Дональд Трамп

Под знаком Трампа

Российские эксперты о том, что ждет страну и мир в новом году
22:09 Сегодня

Байден подвел итоги заседания Конгресса по избранию Трампа словами «вот и все»

21:10 Сегодня

Трамп счел охотой на ведьм заявления о российских кибератаках

12:19 Сегодня

МИД Турции прояснил позицию относительно присутствия сил коалиции в Инджирлике

00:06 30 декабря 2016

Те, кто ушли

«Лента.ру» вспоминает известных людей, скончавшихся в 2016 году
19:56 Сегодня

Глава Пентагона назвал причину плохих отношений Вашингтона и Москвы

19:24 Сегодня

США заявили о ликвидации одного из главарей ИГ в Сирии

12:31 5 января 2017

В Нигерии ликвидировали трех юных террористок-смертниц

Россия
Рабы психотронного ада
Как россияне поверили в то, что их «облучают» спецслужбы
Хорошо забытое старое
Как москвичи проводили зимние каникулы сто лет назад
Просто у вас проблема в отношениях
Почему мужчины и женщины часто сталкиваются с завышенными ожиданиями партнеров
Мужчина устроил стрельбу в центре Краснодара и покончил с собой
Агрессивный мужчина попытался поджечь российский флаг в Севастополе
В МЧС рассказали о сложностях при поиске пропавшего в Финском заливе судна
Шамсуарова заподозрили в гонках по Тверской и стрельбе из игрушечного пистолета
Все материалы
Мир
Праздник к ним приходит
Как принято встречать Новый год и Рождество в КНДР и Южной Корее
Дональд ТрампПод знаком Трампа
Российские эксперты о том, что ждет страну и мир в новом году
Число погибших в результате стрельбы в американском аэропорту выросло до пяти
Трамп после встречи с разведслужбами исключил влияние России на итоги выборов
Неизвестный открыл стрельбу в аэропорту во Флориде
Байден подвел итоги заседания Конгресса по избранию Трампа словами «вот и все»
Бунташный год
2016-й: мировой порядок под ударом
Все материалы
Бывший СССР
Сталин в сердце и на стене
Как в Грузии чтут память «отца народов»
В Актобе осудили планировавших теракты в России экстремистов
Карабахские военные на первой линии обороны армии обороны Нагорного Карабаха Назад в будущее
Какие события ожидаются в странах бывшего СССР в 2017 году
В Донецке взорвался микроавтобус
Киев прокомментировал «потери» артиллерии ВСУ из-за атаки хакеров
В Белоруссии убита настоятельница православного монастыря
В белорусском монастыре рассказали о предполагаемом убийце настоятельницы
Все материалы
Финансы
«Я продам колбасу Трампу»
Производитель русского фуа-гра Климов о кредитной удавке и импортозамещении
«ОПЕК не славится дисциплиной»
Что будет с ценами на нефть в 2017 году
«Не берите кредитов в новом году»
Защитник прав потребителей Дмитрий Янин о проблеме долговой ямы в России
Курс доллара впервые за полтора года упал ниже 60 рублей
Трамп передумал строить стену на границе за счет Мексики
Белоруссия поднимет тарифы на транзит нефти
В Минске заявили об отсутствии согласия Москвы по тарифам на транзит нефти
Все материалы
Бизнес
Сложный високосный
Каким стал 2016 год для бизнеса в России
Джейми Оливер закроет шесть ресторанов из-за Brexit
AliExpress приостановил экспресс-доставку в Россию
Швейцарскую «дочку» «Роснефти» обвинили в незаконной сделке с Венесуэлой
Авиакомпания опровергла сближение пассажирского лайнера и самолета НАТО
Трамп пригрозил обложить Toyota пошлинами за отказ строить завод в США
На Украине признали риск прекращения транзита российского газа
Все материалы
Силовые структуры
Танк Т-90С на параде в ДелиГод оружия
Что изменилось в российской торговле оружием в 2016 году
Евгений РождественскийРождественский детектив
Как служится лучшему участковому страны Евгению Рождественскому в глубинке
Потерянный автомат и пистолетное безумие
Взлеты и падения на рынке стрелкового оружия в 2016 году
Группировку в Сирии возглавил командующий Западным округом генерал Картаполов
СМИ узнали о неполадках палубной версии истребителя F-35
К перемирию в Сирии присоединились 10 вооруженных формирований
Стрелявшего из автомата в центре Москвы мужчину задержали
Все материалы
Наука и техника
Ракета-носитель Falcon Heavy (в представлении художника)Американская и сверхтяжелая
В 2017 году SpaceX запустит мощнейшую в мире ракету-носитель
Трезвые мечты
Главные игры 2017 года по версии «Ленты.ру»
Дошли до Берлина
Неизвестные страницы победы Советского Союза над нацистами
Ученые локализовали источник «инопланетного» сигнала
Человечеству оставили 100 дней на случай зомби-апокалипсиса
К Земле приблизятся две кометы
Иные миры
Главные космические снимки года по версии «Ленты.ру»
Все материалы
Спорт
«Сборной нужен новый дом»
Александр Долгин об Академии бадминтона и роли спортивной элиты в будущем России
Бронзовый Брагин
Сборная России вырвала победу у команды Швеции в овертайме матча за 3 место МЧМ
Чешская биатлонистка Коукалова призвала дисквалифицировать сборную России
Домрачева заняла 37-е место в первой гонке после родов
Российский саночник Павличенко выиграл чемпионат Европы
Аршавин назвал три самых памятных матча в карьере
Российский лыжник Устюгов установил рекорд по количеству побед на «Тур де Ски»
Все материалы
Культура
Сцена из спектакля «Своими словами. Н. Гоголь "Мертвые души". История подарка»Мертвые на все согласны
Воровство и пирожки в новом спектакле Дмитрия Крымова в ШДИ
Проделана большая работа
«Викинг» скроен по известной формуле «кровь + секс + Библия»
«Мне интересно играть мутных, морально сложных героев»
Майкл Фассбендер о «Кредо убийцы» и режиссере, который сделал его звездой
Умер основатель ансамбля «Поющие гитары» Анатолий Васильев
Ферги снялась в клипе в футболке с Пушкиным
Продюсеры «Викинга» объяснили главный посыл картины
С ковром и торшером
В пермской «Золушке» танцуют сотрудники КГБ и министр культуры
Все материалы
Интернет и СМИ
Лабутены есть, а денег нет
Шутки Путина, Галустян в роли Кадырова и другие вирусные ролики 2016 года
ЦРУ и тараканы
Навальный против Киселева и «Ревизорро» против всех — главные медиаскандалы-2016
«Выбегает Джигурда, и его убивают через 10 секунд»
Как в сети отнеслись к главному российскому историческому блокбастеру «Викинг»
Газета и соцсети сделали Обаму стамбульским террористом
Еврокомиссар наставила лайков порноснимкам из-за хакеров
В соцсетях кота Ларри заподозрили в поддержке Brexit
Обманчивая близость
Как сетевые шантажисты мстят людям и вымогают деньги за виртуальные отношения
Все материалы
Ценности
Мышечная масса
Маслкары и хот-роды на аукционе в Киссимми
Трансгендерный отчим Ким Кардашьян запустил линию косметики
Меланию Трамп сравнили с женой Гитлера в Instagram Dolce & Gabbana
Фаррелл Уильямс снялся в рекламе женских сумок Chanel
Россиянкам показали новогодний триллер
Арам Мнацаканов«Российская моцарелла — это бессмысленная история»
Телеведущий Арам Мнацаканов признался в самодурстве и любви к шаурме
Мэрайя Кэри представила косметику для M.A.C
Все материалы
Путешествия
С корабля на лыжи
Пять незаезженных горнолыжных курортов Европы, на которые удобно добираться на яхте
Мексиканский авиаперевозчик снял запрет на полеты Sukhoi Superjet
Там, где вечное лето
Почему на Тенерифе стоит ехать зимой и в любое другое время года
В аэропорту Калининграда не нашли техники для эвакуации выехавшего за ВПП борта
Власти Крыма пригласили окунуться в атмосферу «Викинга»
Открытие калининградского аэропорта отложили до 15 часов по Москве
Ядерная сила
Нововоронежская АЭС открывает секреты туристам
Все материалы
Из жизни
Загадай желание
Пользователи Instagram рассказали о сбывшихся в 2016 году мечтах
Новогодние лайки
Самые популярные фотографии Instagram за декабрь
И это хорошо
Подборка самых позитивных фотографий ушедшего года
Лицом косметики Maybelline стал мужчина
На побережье немецкого острова вынесло тысячи яиц с игрушками
Сын тайваньского чиновника позвал полсотни стриптизерш на похороны отца
Ветеран Болливуда умер от сердечного приступа
Все материалы
Чего ждать от 2017 года
Автомобильные события и машины, которые мы ждем в 2017 году
«КАМАЗ-Мастер» вышел в лидеры «Дакара»
17 самых знаменитых иномарок в СССР
Автомобили, на которых в Советском Союзе ездили артисты, космонавты и другие знаменитости
Фирма Faraday Future представила 1050-сильный электрокроссовер
11 «ЗиЛов», по которым мы будем скучать
Самые удивительные машины великой советской марки
Kia показала фотографии нового Picanto
12 мгновений «Мотора» — 2016
Самые дорогие машины, самые большие взрывы и все остальное, чем запомнился 2016 год
Все материалы
Этот номер пройдет
Как выглядят самые безумные гостиницы России и зарубежья
Австралиец пожертвовал домом за шесть миллионов долларов ради Porsche
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
От роддома до могилы
Тайны фамильных особняков, в которых живут поколения фермеров и журналистов
Но есть и хорошие новости
Рынок недвижимости шокирует россиян
В США арендатор вынесла из квартиры украшения и вибраторы на 40 тысяч долларов
Все материалы