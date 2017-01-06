Трамп после встречи с разведслужбами исключил влияние России на итоги выборов

Избранный президент США Дональд Трамп назвал конструктивной состоявшуюся встречу с представителями разведслужб, посвященную кибератакам, но выразил уверенность, что хакеры не повлияли на результат выборов. Об этом сообщает в пятницу, 6 января, Reuters со ссылкой на заявление республиканца.

«В то время как Россия, Китай, другие страны, группа и люди постоянно пытаются проникнуть киберинфраструктуру наших государственных учреждений, предприятий и организаций, в том числе Национальный комитет демократов, не было абсолютно никакого влияния на исход выборов, включая тот факт, что не было абсолютно никакого вмешательства в работу машин для голосования», — сказал Трамп.

Избранный президент отметил, что испытывает «огромное уважение» к работе сотрудников разведслужб. Он также пообещал сформировать специальную команду для противодействия хакерам, которая в течение 90 дней после его инаугурации должна будет разработать соответствующий план. При этом он заверил, что вопрос безопасности страны для него будет «приоритетом номер один».

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Перед встречей с представителями разведки Трамп назвал заявления о российских кибератаках «охотой на ведьм». По мнению республиканца, администрации уходящего главы государства Барака Обамы неловко, что он «выиграл больше округов на выборах, чем [40-й президент США] Рональд Рейган» в свое время.

29 декабря США ввели санкции против ряда граждан и организаций РФ, в том числе против Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Главного управления Генштаба ВС РФ. Также в течение 72 часов из Соединенных Штатов были высланы 35 российских дипломатов и члены их семей. В тот же день Агентство национальной безопасности (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовали совместный документ, в котором обвинило российские власти в причастности к кибератакам.

Москва все обвинения подобного рода последовательно отвергает.