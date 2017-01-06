Байден рассказал о принятых США ответных мерах на российские кибератаки

Власти США ответили на якобы совершенные Россией хакерские атаки, часть из принятых мер заключается в секретных операциях и не будет предана огласке. Об этом в четверг, 5 января, сообщил вице-президент страны Джо Байден в эфире телеканала PBS, передает The Hill.

По его словам, у американского правительства имеются доказательства того, что Москва предпринимала усилия с целью повлиять на исход выборов. «Некоторые из предпринятых нами мер в отношении России станут известны общественности, остальные — нет. Но мы сделали и то, и другое», — заявил вице-президент.

Среди мер, преданных огласке Байден назвал решение президента США Барака Обамы выслать из страны 35 российских дипломатов с семьями.

5 января стало известно, что в американском разведывательном сообществе возложили ответственность за хакерские атаки на сервер Демократической партии США, совершенные во время предвыборной президентской кампании, на высшее руководство России. Отмечается, что выводы основаны на «масштабе и важности целей атаки».

Материалы по теме Подарок от Обамы В канун Нового года США ввели против России новые санкции и выслали дипломатов

Днем ранее официальный представитель Белого дома Джош Эрнест не смог объяснить, на чем основана уверенность разведки США в причастности России к кибератакам на американскую избирательную систему. По его словам, совместный доклад АНБ и ФБР, который был обнародован в конце декабря 2016 года, указывает на «глубокий технический анализ», который был проведен спецслужбами.

29 декабря США ввели санкции против ряда граждан и организаций РФ, в том числе против Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Главного управления Генштаба ВС РФ. Также в течение 72 часов из Соединенных Штатов были высланы 35 российских дипломатов и члены их семей. В тот же день Агентство национальной безопасности (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовали совместный документ, в котором обвинило российские власти в причастности к кибератакам.

Москва все обвинения подобного рода последовательно отвергает.