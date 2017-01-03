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Ассанж раскрыл причину нападок администрации Обамы на Россию

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Джулиан Ассанж
Джулиан Ассанж

Администрация действующего президента США Барака Обамы, обвиняя Россию во вмешательстве в американские выборы, желает таким образом лишить легитимности избранного главу государства Дональда Трампа, считает основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Его слова приводит газета The Hill.

«Они пытаются сказать, что Трамп — незаконный президент», — пояснил он.

В то же время Ассанж не смог однозначно ответить на вопрос, повлияли ли публикации WikiLeaks на исход выборов президента Соединенных Штатов. Он предположил, что результаты изменились вопреки предшествовавшим опросам, которые предсказывали Трампу поражение, вследствие заявлений кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и руководителя ее избирательной кампании Джона Подесты.

Ассанж также заявил, что WikiLeaks, деятельность которой основана на публикации секретных сведений правительств и политиков различных стран, не сотрудничает с Россией или какой-либо другой страной. «Наш источник — не государство», — подчеркнул основатель сайта.

29 декабря и Минфин СШАввели санкции против России в связи с якобы имевшими место кибератаками против избирательной системы. В частности, под ограничения попали ФСБ и Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил. Трамп перед этим заявлял, что Вашингтону следует оставить спор по поводу предполагаемого взлома Москвой компьютеров Демократической партии. По его мнению, возлагать на российскую сторону вину за хакерские атаки некорректно до получения достаточной информации.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала. Представители Трампа в свою очередь заявляли, что убедительных доказательств в пользу этой версии нет.

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