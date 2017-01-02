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У Трампа заявили о неубедительности доказательств влияния России на выборы в США

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Шон Спайсер
Шон Спайсер

Доказательства предполагаемой причастности России к хакерским атакам на системы американских госструктур, представленные разведывательными службами США избранному президенту Дональду Трампу, не являются убедительными. Об этом в беседе с Fox News заявил Шон Спайсер, представитель переходной команды будущего главы государства.

«Мы не имеем абсолютно никаких доказательств того, что они [Россия] действительно оказали таким образом влияние на ход выборов [президента США]», — сказал он.

Спайсер отметил, что Трамп ежедневно заслушивает доклады своей команды по национальной безопасности и других представителей разведки, однако на данный момент, по его словам, похоже, что весомых доводов, свидетельствующих о связи Москвы с хакерскими атаками, нет.

Представитель штаба избранного президента также подтвердил, что на первой неделе января для будущего главы государства будет проведен специальный брифинг, посвященный только этой теме. Трамп, как утверждает Спайсер, ждет окончательного доклада, в котором либо приводились бы конкретные доказательства причастности России к хакерским атакам, либо прямо говорилось, что разведка имеет лишь общее предположение об организаторах кибервзломов.

По мнению самого Трампа, возлагать на Москву вину за хакерские атаки некорректно до получения достаточной информации. «Я думаю, это несправедливо, если мы не знаем. Это мог быть кто-то другой», — говорил избранный президент 1 января. Кроме того, он пообещал 3 или 4 января поделиться подробностями, которых никто не знает.

29 декабря действующий президент США Барак Обама и американский Минфин ввели санкции против России в связи с якобы имевшими место кибератаками против избирательной системы. В частности, под ограничения попали ФСБ и Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил. Трамп перед этим заявлял, что Вашингтону следует оставить спор по поводу предполагаемого взлома Москвой компьютеров Демократической партии.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала.

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