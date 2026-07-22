100-летний ветеран раскрыл секреты долголетия

100-летний долгожитель из США назвал секретом долголетия упражнения

В США ветеран Второй мировой войны Дэйв Кигги отметил 100-летие тренировкой в спортзале и раскрыл секреты своей долгой жизни. Об этом пишет People.

Кигги — давний любитель спорта. Он рассказал, что посещает тренировки уже 83 года. Юбилей долгожитель встретил на велотренажере. «Мне нужно продолжать заниматься, потому что это поддерживает во мне жизнь. Все, что у вас двигается, нужно так или иначе упражнять каждый день», — объяснил он.

Мужчина также рассказал, что старается избегать кофеин и алкоголь. Своим любимыми продуктами он назвал бананы и яйца. Кигги уверен, что сейчас находится в своей лучше форме.

Ветеран заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом. «Я вчера услышал, что есть женщина, которой 132 года, — вот это моя цель», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в США 101-летняя журналистка, которая до сих пор работает и живет одна, поделилась секретами долголетия. Она объяснила, что постоянно тренирует мозг: читает газеты, разгадывает кроссворды и смотрит телевикторины.