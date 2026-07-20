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Из жизни
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15:48, 20 июля 2026Из жизни

101-летняя работающая женщина поделилась секретами долголетия

101-летняя журналистка назвала тренировку мозга секретом долголетия
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

В США 101-летняя журналистка, которая до сих пор работает и живет одна, поделилась секретами долголетия. Об этом сообщает TODAY.com.

В свои 101 с половиной год бывший редактор The New York Times Эйлин Лавин продолжает работать удаленно старшим редактором в издании Moment, куда она устроилась еще в 2008 году. По словам долгожительницы, физически она не очень активна — пользуется ходунками и лишь изредка выходит на прогулку, но зато постоянно тренирует мозг. Каждое утро женщина читает The New York Times и The Washington Post, затем просматривает свежий номер The New Yorker и разгадывает кроссворды. По вечерам она смотрит телевикторины «25 слов или меньше» и «Jeopardy!», а также играет в бридж и покер с соседями.

Вторым компонентом своего долголетия Лавин называет ощущение собственной полезности — еще в 1962 году она основала компанию, которая помогала некоммерческим организациям с редактированием текстов. Третьим секретом она считает поддержание социальных связей: после смерти мужа в 2014 году она не замкнулась в себе, а продолжила традицию играть в карты с друзьями и общаться с детьми и внуками, которые регулярно навещают ее.

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В своих мемуарах Лавин признается, что никогда не чувствовала одиночества, и призывает других пожилых людей не замыкаться в себе, а искать способы оставаться вовлеченными в жизнь. Ее дочь отмечает, что у матери есть друзья самого разного возраста, и это тоже помогает ей сохранять ясность ума.

Ранее 102-летняя жительница Великобритании отпраздновала день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Женщина заявила, что прожила так долго благодаря любимому алкогольному напитку.

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