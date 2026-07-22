Россиянам назвали ключевое изменение в рынке криптовалют в стране

Экономист Астафьев: Закон о легализации криптовалют признает их имуществом, а не деньгами

Принятый Госдумой закон о легализации криптовалют выводит цифровые активы из серой зоны, признавая их имуществом, а не деньгами, объяснил предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. В разговоре с «Лентой.ру» он уточнил, что это задает прозрачные правила игры, но не делает вложения безопасными — рыночные и технологические риски остаются на стороне инвестора.

«Ключевой смысл нововведений — в признании криптовалюты имуществом. Теперь речь идет не о свободе обращения, а о правилах владения, хранения, налогообложения и контроля операций. Государство задает прозрачные рамки для участников рынка, но легализация вовсе не делает такие активы безопасными», — пояснил экономист.

По его словам, покупать криптовалюту теперь допустимо преимущественно через организации, включенные в реестр Банка России, — биржи, брокеров, лицензированных операторов обмена и цифровые депозитарии. Анонимные обменники и P2P-сделки с незнакомыми контрагентами становятся особенно рискованными и могут спровоцировать блокировку средств банком, предупредил специалист. Банки, по его словам, будут внимательнее анализировать переводы, связанные с криптовалютой, и вправе отказать в проведении платежа при сомнениях в легальности источника средств.

«Хранение активов остается зоной личной ответственности владельца. При переводе на личный кошелек критически важно не потерять seed-фразу и никому ее не передавать. Для сумм свыше 100 тысяч рублей вводится период охлаждения в 48 часов — это дает время отменить операцию, если она совершается под влиянием мошенников. Доход от продажи криптовалюты облагается НДФЛ, и для расчета налога с чистой прибыли необходимо иметь подтверждающие документы. При годовом обороте свыше 600 тысяч рублей гражданин обязан подавать сведения в налоговые органы», — предупредил Астафьев.

Он отметил, что неквалифицированные инвесторы после тестирования смогут приобретать только наиболее ликвидные криптовалюты из перечня ЦБ и в пределах годового лимита в 300 тысяч рублей через каждого посредника. Квалифицированные же инвесторы получают доступ к более широкому спектру активов без ограничений по сумме.

Прямой запрет на использование криптовалюты как средства платежа внутри России сохраняется, исключение сделано лишь для внешнеторговых расчетов, напомнил экономист.

«Никакие регуляторные меры не устраняют базовые риски. Инвестор по-прежнему несет их самостоятельно. Разумный подход — использовать только легальные каналы покупки, бережно хранить ключи, фиксировать все операции для налогового учета и трезво оценивать уровень риска», — заключил Астафьев.

Ранее глава компании «Финголд» Антон Никитин рассказал, что для консервативных россиян, которые осторожно подходят к вложениям денежных средств, оптимальным вариантом для инвестиций станет покупка золота. Речь идет о вложениях 100 тысяч рублей на один год, пояснил аналитик.