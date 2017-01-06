Трамп счел охотой на ведьм заявления о российских кибератаках

Избранный президент США Дональд Трамп назвал «охотой на ведьм» заявления о российских кибератаках на американские организации. Об этом он сказал в интервью The New York Times, опубликованном в пятницу, 6 января.

«Китай относительно недавно похитил имена 20 миллионов государственных служащих. Как получилось, что никто об этом даже не говорит? Это политическая охота на ведьм», — подчеркнул республиканец.

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Трамп также считает, что администрации уходящего главы государства Барака Обамы неловко, что миллиардер «выиграл больше округов на выборах, чем [40-й президент США] Рональд Рейган» в свое время. «До некоторой степени это охота на ведьм. Они просто сосредоточили на этом внимание», — добавил он.

6 января должен состояться специальный брифинг представителей американской разведки, посвященный якобы имевшим место кибератакам со стороны России. 10 декабря 2016 года сообщалось, что ЦРУ пришло к выводу, что Россия в 2016 году вмешивалась в ход выборов президента США, чтобы помочь Трампу победить демократа Хиллари Клинтон.

В начале июля 2015 года стало известно, что хакеры похитили персональные данные 21,5 миллиона граждан США — номера полисов, полные имена их владельцев, даты рождения, домашние адреса, а также логины и пароли для рабочих компьютеров. В 1,1 миллиона случаев украденные досье также содержали отпечатки пальцев. Утечка затронула как минимум 19,7 миллиона госслужащих. Вашингтон возложил вину за атаку на китайских хакеров.