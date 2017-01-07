В команде Трампа пообещали агрессивную борьбу с кибератаками

Администрация избранного президента США Дональда Трампа предпримет агрессивные шаги по борьбе с кибератаками. Об этом, как сообщает в субботу, 7 января, Reuters, заявил избранный вице-президент Майк Пенс.

«Избранный президент дал четко понять, что с первых дней работы нашей администрации мы собираемся предпринять агрессивные шаги по борьбе с кибератаками и защите американского народа от подобного рода нападений в будущем», — говорится в заявлении.

Сам Трамп 6 января после встречи с представителями разведслужб, посвященной кибератакам, признал, что разные страны, в том числе Россия и Китай, проводят кибератаки на госструктуры Соединенных Штатов, но выразил уверенность, что хакеры не повлияли на результат президентских выборов.

Избранный президент также пообещал сформировать специальную команду для противодействия хакерам, которая в течение 90 дней после его инаугурации должна будет разработать соответствующий план. При этом он заверил, что вопрос безопасности страны для него «приоритет номер один».

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6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности (АНБ) США, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в США и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы ее соперника Дональда Трампа.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала.