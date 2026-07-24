Появилась информация о пострадавших при ударе ВСУ по Ленобласти

Дрозденко: При ударе БПЛА по Ленобласти пострадали три человека

При ударе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по складу в Ленинградской области пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Max.

Он уточнил, что атаке подвергся склад в деревне Новосаратовка Всеволожского района. В результате удара произошло возгорание. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, сейчас им оказывают помощь врачи.

По данным Дрозденко, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 59 украинских беспилотников над Ленобластью. Сообщалось, что на фоне атаки в регионе раздался грохот, напоминающий «раскаты грома».