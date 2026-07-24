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07:03, 24 июля 2026 (обновлено: 07:05, 24 июля 2026)Россия

Появилась информация о пострадавших при ударе ВСУ по Ленобласти

Дрозденко: При ударе БПЛА по Ленобласти пострадали три человека
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

При ударе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по складу в Ленинградской области пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Max.

Он уточнил, что атаке подвергся склад в деревне Новосаратовка Всеволожского района. В результате удара произошло возгорание. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, сейчас им оказывают помощь врачи.

По данным Дрозденко, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 59 украинских беспилотников над Ленобластью. Сообщалось, что на фоне атаки в регионе раздался грохот, напоминающий «раскаты грома».

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