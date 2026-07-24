Петербуржцев разбудил напоминающий раскаты грома звук

«Фонтанка»: Петербуржцы проснулись среди ночи от сильного грохота

Ночью и ранним утром 24 июля петербуржцы и жители Ленинградской области проснулись от грохота, напоминающего «раскаты грома». Об этом пишет «Фонтанка».

Утверждается, что вначале сообщения о громких звуках стали приходить из Ленобласти. Жители Северной столицы писали о дыме в небе. «Проснулась от хлопка… Пискаревка», — приводит «Фонтанка» сообщение одного из очевидцев.

Общее число комментариев о грохоте превысило несколько сотен, отмечает издание.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над российским регионом сбили 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он уточнил, что боевая работа продолжается.