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06:00, 24 июля 2026 (обновлено: 06:04, 24 июля 2026)Россия

Петербуржцев разбудил напоминающий раскаты грома звук

«Фонтанка»: Петербуржцы проснулись среди ночи от сильного грохота
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ksenia Pixelesse / Unsplash

Ночью и ранним утром 24 июля петербуржцы и жители Ленинградской области проснулись от грохота, напоминающего «раскаты грома». Об этом пишет «Фонтанка».

Утверждается, что вначале сообщения о громких звуках стали приходить из Ленобласти. Жители Северной столицы писали о дыме в небе. «Проснулась от хлопка… Пискаревка», — приводит «Фонтанка» сообщение одного из очевидцев.

Общее число комментариев о грохоте превысило несколько сотен, отмечает издание.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над российским регионом сбили 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он уточнил, что боевая работа продолжается.

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