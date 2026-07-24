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06:43, 24 июля 2026Россия

Почти 60 беспилотников сбили над Ленинградской областью

Губернатор Дрозденко сообщил о 59 сбитых БПЛА над Ленобластью
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Ленинградская область подверглась беспилотной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Новые подробности сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале на платформе «Макс».

«Сбиты 59 БПЛА противника. Благодарю силы ПВО за эффективную работу», — написал глава области. Он также уведомил, что режим беспилотной опасности в Ленобласти теперь отменен.

До этого Дрозденко выпустил заявление о том, что над регионом сбили 50 вражеских дронов. Ночью 24 июля жители Северной столицы России проснулись от сильного грохота, напоминающего раскаты грома.

Сначала сообщения о громких звуках стали приходить непосредственно из Ленинградской области. Потом уже сами петербуржцы начали писать о дыме в небе.

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