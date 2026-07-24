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Забота о себе
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07:00, 24 июля 2026Забота о себе

Мужчины и женщины назвали самые странные и мерзкие фетиши

«Лента.ру»: Мужчины и женщины назвали фетиш на подмышки одним из самых странных
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Magnific / Designed by Magnific

Пользователи форума Reddit назвали фетиши, которые считают самыми странным и мерзкими. Своим опытом мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit.

Многие люди рассказали, что им кажутся странными и даже отталкивающими многие сексуальные практики, которые стали популярны в последнее время.

Мой бывший парень помочился на меня. Вот так он признался мне в своем фетише

ForwardZucchini6520пользовательница Reddit

Фетиш на облизывание подмышек. Не понимаю, в чем прикол!

ExistentialistAFпользователь Reddit

Одна женщина призналась, что считает самыми странными фетиши, связанные с животными.

Моя подруга работала оператором секс-услуг по телефону, и у нее был постоянный клиент, который обожал лягушек. Лягушки на ее теле. Ей приходилось говорить что-то вроде: «Две крошечные лягушки прыгают по моей обнаженной груди. Одна запрыгнула мне на живот!»

likenagaпользовательница Reddit
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А другой мужчина отметил, что странные фетиши не всегда связаны с сексом как таковым.

Мой приятель рассказал мне, что однажды в Нью-Йорке к нему на улице подошел мужчина и спросил, не согласится ли он, цитирую: «Забросать его задницу бейсбольными мячами за 100 долларов». Мой друг едва не согласился, потому что 100 долларов есть 100 долларов. Отказался он из страха, что в конечном итоге превратится в бейсболиста в кожаном костюме

ADeformedPoolboyпользователь Reddit

Ранее сексолог Джиджи Энгл объяснила причины популярности тренда на порно с лизанием подмышек. По ее словам, людей возбуждают солоноватый вкус пота и запах тела.

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