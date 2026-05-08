07:02, 8 мая 2026

Сексолог объяснила тренд на порно с лизанием подмышек

Александра Лисица
Александра Лисица

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Лизание подмышек стало популярным на известных порносайтах, платформах для продажи взрослого контента и секс-форумах, рассказала сексолог Джиджи Энгл. Необычный тренд она объяснила в беседе с Metro.

По словам Энгл, возбуждение от взаимодействия со своими или чужими подмышками называется маскалагния. На одном из популярных фетиш-порносайтов в 2025 году маскалагния заняла четвертое по востребованности место после игр с дилдо, ногами и мочой.

Как отметила сексолог, в этом случае людей возбуждает солоноватый вкус пота, запах тела. Она добавила, что часто игры с подмышками практикуют в БДСМ-парах. Доминант может заставить свою партнершу лизать его подмышку в качестве формы унижения.

Энгл также подчеркнула, что подмышки очень чувствительны, поэтому даже легкие прикосновения и игривая щекотка могут ощущаться очень интенсивно. «Есть люди, способные испытывать оргазм от того, что им лижут подмышки», — заверила сексолог.

Тем, кто хочет использовать подмышки в своей сексуальной жизни, Энгл порекомендовала начать с очень легких поцелуев и прикосновений к подмышечной впадине, а после переходить к более интенсивной стимуляции: щекотке или связыванию рук с доступом к подмышкам. «Самое главное — уважайте личные границы партнера и придумайте стоп-слово», — заключила она.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как решила признаться новому партнеру в своем фетише и вскоре пожалела об этом. По словам женщины, два месяца назад она рассказала бойфренду, что ей нравится легкое подчинение, и попросила мужчину жестко комментировать свои действия во время секса.

