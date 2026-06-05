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17:58, 5 июня 2026Россия

В России завершились доклинические испытания вакцины от одного вида рака

В России завершились доклинические испытания вакцины от рака мозга
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: pedro7merino / Shutterstock / Fotodom

В России завершились доклинические испытания вакцины от глиобластомы — рака мозга. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, чьи слова приводит RT.

«В настоящее время мы уже закончили доклинические исследования по онковакцине против глиобластомы. Это самая злокачественная опухоль головного мозга. И в ближайшее время мы подаем документы на разрешение на клиническое применение при глиобластоме», — пояснила она.

По ее словам, ФМБА в 2026 году также подаст заявление на клиническое применение вакцины от меланомы кожи. В 2027 году в планах агентства получить разрешение на применение онковакцины от увеальной меланомы.

В мае 2026 года первые пять пациентов в России получили вакцину от рака кишечника. Отмечается, что еще 30 пациентов ожидают начала вакцинации.

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