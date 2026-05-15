Первые пять российских пациентов получили вакцину от рака

ФМБА: Первые пять пациентов получили вакцину от рака кишечника

Первые пять пациентов получили вакцину от рака кишечника, об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в беседе с «Известиями».

Пока речь идет только о колоректальном раке. Еще 30 пациентов ожидают начала вакцинации.

«Начали мы этот процесс в марте, и первый вакцинированный уже провел 6 дней вакцины», — добавила Скворцова. Она уточнила, что пациенты переносят препарат хорошо, оценка эффективности лечения будет дана позже.

Ранее академик РАН и директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что онковакцина будет использоваться для лечения нескольких видов рака. Следующим шагом в лечении онкологических заболеваний, по словам Гинцбурга, будет работа с немелкоклеточным раком легкого.

