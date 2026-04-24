Появились подробности о разработанной в России вакцине от рака

Онковакцина, разработанная Центром Гамалеи, будет использоваться для лечения нескольких видов рака. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург, чьи слова приводит РИА Новости.
Он пояснил, что меланомы, а также рак легкого, содержат наибольшее количество мутаций. Следующим шагом в лечении онкологических заболеваний, по словам Гинцбурга, будет работа с немелкоклеточным раком легкого.
«Дальше, по всей видимости, будет рак поджелудочной железы, который содержит меньше мутаций, но там, кроме этого подхода, на сегодняшний день никакого другого лечения нет, поэтому все онкологи в отчаянии делают большую ставку на нашу вакцину», — рассказал он.
Ранее в Минздраве России сообщили, что 60-летний житель Курской области стал первым человеком в стране, получившим персонализированную вакцину от меланомы кожи.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в начале апреля сообщил, что в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) теперь включены персонализированные методы лечения онкологических заболеваний с использованием онковакцин.