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09:49, 4 июня 2026Моя страна

Археологи нашли «сердце» российского города

Археологи нашли в Кемерове место, где стояла деревня, давшая имя городу
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Irina Magrelo / Shutterstock / Fotodom

Археологи нашли в Кемерове место, где раньше находилась Кемерова деревня, давшая название всему городу. О нахождении «сердца» населенного пункта рассказали специалисты Музея-заповедника «Красная Горка», их слова передает «КП Кемерово».

Выяснилось, что эта территория располагается на границе Рудничного и Кировского районов. Раскопки на месте проводятся с 2019 года, и за это время на участке обнаружили более 20 тысяч необычных предметов, присущих эпохе старинной деревни. Среди них были фрагменты керамики и стекла, предметы обихода, монеты, пуговицы и многое другое.

Совсем скоро территорию откроют для туристов. Посетители раскопок смогут своими глазами посмотреть на место, ставшее прародителем сегодняшнего города. Часть экспонатов желающие смогут увидеть 10 июня на выставке в Главной конторе Кемрудника.

Ранее сообщалось о нахождении на дне моря затонувшего корабля XVIII века. Открытие сделали у берегов Норвегии.

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