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09:54, 4 июня 2026Бывший СССР

В Латвии заявили о преимуществе России над странами НАТО

Пуданс: У России есть преимущество над странами НАТО в боях с применением беспилотников
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

У России есть преимущество над странами НАТО в боях с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил командующий Вооруженными силами Латвии Каспарс Пуданс, передает Financial Times.

«Россия получила преимущество в ведении боевых действий с применением дронов над странами НАТО. Преимущество Москвы заключается (...) в способности производить беспилотники в больших масштабах и быстро адаптировать их к условиям боевых действий», — говорится в публикации.

Ранее страны Прибалтики обвинили в помощи Вооруженным силам Украины с налетом беспилотников на Петербург. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

При этом стало известно, что США готовят страны Европы к прямому участию в конфликте на Украине. Такое мнение выразил аналитик Брайан Берлетик.

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