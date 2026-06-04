В Латвии заявили о преимуществе России над странами НАТО

Пуданс: У России есть преимущество над странами НАТО в боях с применением беспилотников

У России есть преимущество над странами НАТО в боях с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил командующий Вооруженными силами Латвии Каспарс Пуданс, передает Financial Times.

«Россия получила преимущество в ведении боевых действий с применением дронов над странами НАТО. Преимущество Москвы заключается (...) в способности производить беспилотники в больших масштабах и быстро адаптировать их к условиям боевых действий», — говорится в публикации.

Ранее страны Прибалтики обвинили в помощи Вооруженным силам Украины с налетом беспилотников на Петербург. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

При этом стало известно, что США готовят страны Европы к прямому участию в конфликте на Украине. Такое мнение выразил аналитик Брайан Берлетик.