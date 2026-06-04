Красную икру из России оказалось сложно продавать в одной стране

РЭЦ: Существуют категории продуктов, которые сложнее продвигать на зарубежных рынках

Существуют категории продуктов, которые сложнее продвигать на зарубежных рынках, чем другие. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Татьяна Ан.

В каждом регионе есть свои нюансы, и порой для успеха требуется не просто маркетинг, а культурная адаптация продукта.

Например, во Вьетнаме непросто продвигать икру. «Хотя местные знают, что это элитарный продукт, у них зачастую нет привычки ее потреблять: в основном они сталкивались лишь с имитацией икры в суши. Порой доходит до того, что икру подают в открытой банке, вручив к ней ложку, — то есть сам ритуал употребления остается для многих непонятным», — рассказала она.

В Индии сложности возникают с продвижением вяленой и копченой продукции. «Культура ее потребления здесь практически отсутствует, а вкусы заметно отличаются от российских. Кроме того, значительная часть населения — вегетарианцы, поэтому многие традиционные для России мясные продукты, включая колбасы, не входят в повседневный рацион», — пояснили в РЭЦ. А на турецком рынке трудности возникают с продуктами, у которых нет прямых аналогов в местной культуре, например, с сушками, сухариками или квасом.

«По нашим наблюдениям, ключ к продвижению "нестандартных" для зарубежного рынка продуктов — это сочетание глубокого понимания местной культуры, образовательных форматов (дегустации, истории продукта) и точечной адаптации как самого товара, так и его позиционирования», — констатировала Ан.

Одними из самых действенных инструментов по продвижению продукции российских экспортеров на зарубежные рынки являются деловые миссии, участие в зарубежных выставках и фестивали-ярмарки. С 2022 года при поддержке РЭЦ проведено более 160 мероприятий — коллективные стенды «Сделано в России» на выставках, деловые миссии, фестивали-ярмарки. Инфраструктура продаж и В2В-продвижения развернута более, чем в 20 странах, а сумма заключенных с использованием инструментов продвижения РЭЦ экспортных контрактов с 2022 года превысила 653 миллиарда рублей. Выставки и бизнес-миссии представлены на сайте цифровой платформы «Мой экспорт».