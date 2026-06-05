Гашек резко раскритиковал НХЛ из-за россиян

Олимпийский чемпион Гашек раскритиковал НХЛ из-за участия россиян в Матче звезд

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек резко раскритиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) из-за участия россиян в Матче звезд. Его слова приводит iSport.

Спортсмен призвал все хоккейные ассоциации осудить изменение формата, в котором россияне вместе с другими хоккеистами будут играть в «Сборной мира». «Мы не можем допустить, чтобы заокеанская лига сделала и из чешских игроков полезных идиотов», — посчитал он.

НХЛ обновила формат Матча звезд: в 2027 году в рамках мероприятия пройдет турнир национальных команд в формате «3 на 3». В состязании примут участие команды США, Канады, Финляндии и Швеции, а также сборная мира — в ее состав, по словам заместителя комиссара лиги Билла Дэйли, войдут в том числе российские хоккеисты.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против спортсменов из России. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по российским игрокам, которым не запретили выступать за команды лиги.