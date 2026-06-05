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17:34, 5 июня 2026Бывший СССР

Мирзиеев при Путине сделал официальное предложение России

Президент Узбекистана предложил России создать платформу развития человеческого капитала
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Иван Секретарев / РИА Новости

России и Узбекистану нужно создать общую платформу для развития человеческого капитала. Об этом заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, взаимодействие между Москвой и Ташкентом охватывает все ключевые отрасли экономики, включая энергетику.

«Россия для Узбекистана — больше чем сосед; это проверенный временем союзник», — сказал Мирзиеев.

Свое заявление он сделал на пленарном заседании, которое возглавляет президент России Владимир Путин.

Ранее Путин и Мирзиеев провели переговоры в Константиновском дворце в Петербурге. Президент Узбекистана — один из иностранных гостей Петербургского международного экономического форума, который проходит в Северной столице. До этого лидеры стран встречались меньше недели назад в рамках саммита Евразийского экономического союза в Казахстане.

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