Мирзиеев при Путине сделал официальное предложение России

Президент Узбекистана предложил России создать платформу развития человеческого капитала

России и Узбекистану нужно создать общую платформу для развития человеческого капитала. Об этом заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, взаимодействие между Москвой и Ташкентом охватывает все ключевые отрасли экономики, включая энергетику.

«Россия для Узбекистана — больше чем сосед; это проверенный временем союзник», — сказал Мирзиеев.

Свое заявление он сделал на пленарном заседании, которое возглавляет президент России Владимир Путин.

Ранее Путин и Мирзиеев провели переговоры в Константиновском дворце в Петербурге. Президент Узбекистана — один из иностранных гостей Петербургского международного экономического форума, который проходит в Северной столице. До этого лидеры стран встречались меньше недели назад в рамках саммита Евразийского экономического союза в Казахстане.