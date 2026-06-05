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Забота о себе
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17:47, 5 июня 2026Забота о себе

Квас назвали опасным при некоторых болезнях

Диетолог Филатова: От кваса стоит отказаться при подагре и аллергии
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AtlasStudio / Shutterstock / Fotodom

Регулярное употребление кваса может навредить здоровью, предупредила эндокринолог и диетолог Светлана Филатова. Она назвала этот популярный напиток опасным при некоторых болезнях в беседе с «Газетой.Ru».

Филатова отметила, что от кваса стоит отказаться при подагре, поскольку в нем содержатся пурины, которые могут усугубить течение болезни. Кроме того, продолжила диетолог, напиток содержит злаки, дрожжи и продукты брожения, поэтому он потенциально опасен для людей с аллергией.

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Наконец, обратила внимание врач, в квасе много сахара, поэтому даже у здоровых людей его регулярное употребление может вызвать серьезные метаболические изменения: перегрузку поджелудочной железы и набор веса. «Если ваша цель — сохранить здоровье сосудов, поддержать здоровый метаболизм и продлить молодость, замените любые напитки чистой, слабоминерализованной водой. Это единственный напиток, который действительно нужен вашим клеткам», — заключила Филатова.

Ранее диетолог Кендра Хейр рассказала о пользе ежедневного употребления чая для организма. По ее словам, этот напиток улучшает здоровье сердца.

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