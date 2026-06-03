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Забота о себе
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12:32, 3 июня 2026Забота о себе

Раскрыты последствия ежедневного употребления зеленого чая

Диетолог Хейр: Чашка зеленого чая в день улучшает здоровье мозга и печени
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Magnific

Американские диетологи раскрыли последствия ежедневного употребления зеленого чая. Их слова приводит издание Real Simple.

По словам диетолога Джеки Бридсон, у большинства людей ежедневное употребление зеленого чая может обеспечить легкий, устойчивый прилив энергии и улучшить концентрацию внимания. Этот эффект достигается благодаря сочетанию L-теанина и кофеина, содержащихся в зеленом чае.

Диетолог Кендра Хейр добавила, что из-за содержащихся в зеленом чае антиоксидантов чашка этого напитка в день улучшает здоровье сердца, ЖКТ, мозга и печени, поддерживает иммунную систему и обмен веществ. «Согласно нескольким исследованиям, умеренное потребление зеленого чая тесно связано со снижением риска инсульта», — отметила она.

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Однако, продолжила Хейр, содержащиеся в зеленом чае танины могут препятствовать усвоению железа. Тем, у кого диагностировано низкое содержание этого микроэлемента в крови или железодефицитная анемия, лучше употреблять этот напиток не менее чем через час после приема пищи, чтобы он не мешал усвоению питательных веществ, посоветовала врач.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков заявил, что некоторые напитки и продукты в жару могут усилить обезвоживание и ухудшить самочувствие. Также врач отметил, что в жару могут быть вредными некоторые продукты. По его словам, острая пища усиливает потоотделение, а тяжелая и жирная еда, например фастфуд, создает дополнительную нагрузку на организм.

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