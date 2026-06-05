Модель Перминова рассказала о неудачном лечении со словами «спасибо, усы не выросли»

Модель Елена Перминова рассказала о чрезмерном росте тестостерона на фоне лечения

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова рассказала о неудачном лечении со словами «спасибо, усы не выросли». Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя манекенщица отметила, что обратилась к известному столичному эндокринологу, заплатив за один прием 50 тысяч рублей. После сдачи анализов знаменитости назначили терапию, на фоне которой, по ее словам, начался чрезмерный рост тестостерона.

«Я получила лечение, после которого мой показатель тестостерона за один месяц улетел в космос и стал в разы выше, чем у любого молодого мужчины. Спасибо, что хоть кадык и усы не успели вырасти. (...) В итоге мне не поправили здоровье, а навредили», — пояснила автор поста.

Перминова добавила, что полтора месяца приводила уровень тестостерона в норму с другим врачом.

В апреле Елена Перминова пожаловалась на набор лишних килограммов.