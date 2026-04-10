Женщина призналась новому партнеру в фетише и пожалела об этом

Пользовательница Reddit рассказала о том, как решила признаться новому партнеру в своем фетише и вскоре пожалела об этом. Своей историей она поделилась в разделе Sex.

По словам женщины, два месяца назад она рассказала бойфренду, что ей нравится легкое подчинение, и попросила мужчину жестко комментировать свои действия во время секса. Однако вскоре он начал выходить за эти рамки: теперь он не просто доминирует над партнершей, а унижает ее.

«Во время секса он говорит очень унизительные и вызывающие беспокойство вещи. Он начал предлагать помочиться мне на лицо, перестал быть осторожным во время позы по-собачьи. После этого я чувствую себя очень грязной», — пожаловалась девушка. Она добавила, что не знает, как поговорить о проблеме, не разрушив отношения.

В комментариях многие порекомендовали ей не пытаться наладить отношения, а расстаться с мужчиной, который настолько глух к ее пожеланиям. Некоторые же предположили, что бойфренд автора попросту не имеет представления о том, что такое доминирование. «Доминант не должен нарушать ваши границы, если вы не обговорили это заранее. Фетиш на унижение — это нормально, однако унижение без согласия выдает в нем не доминанта, а придурка», — заявил один из пользователей.

Другие комментаторы добавили, что женщине нужно четко выставить границы, если она хочет сохранить отношения. «Вы можете сказать: "Мне правда нравится быть покорной. Но для меня это выглядит как X, Y и Z. Но некоторые вещи недопустимы. К ним относятся A, B и C. Я рада, что мы занимаемся X, Y и Z, но не хочу, чтобы ты делал A, B и C". Если он нарушит границы, вы должны быть уверены, что готовы к последствиям этого, например, расставанию», — посоветовали автору.

