Муж признался жене в секс-фантазии и поразился ее реакции

Пользователь Reddit рассказал, как признался жене в секс-фантазии и поразился ее реакции. Своей историей он поделился в разделе Sex.

По словам мужчины, он много лет мечтал застать супругу за сексом с другим. Он ожидал, что жена разозлится, если узнает об этом. Однако она заинтересовалась этой идеей, когда супруг решился о ней рассказать. «Теперь я оказался в положении, в котором не ожидал оказаться. То, что было всего лишь фантазией, теперь потенциально реально», — написал он. Мужчина также попросил у людей, обладающих таким опытом, поделиться советами.

В комментариях многие порекомендовали автору поста начинать с малого: они заверили, что в реальности ему может не понравиться то, что привлекает его в качестве фантазии. «Пускай она сначала пофлиртует онлайн и покажет вам чат. Это поможет понять, насколько сильна ваша ревность. Если вас все устроит, отправьте ее выпить кофе с другим мужчиной, но без интимных отношений», — посоветовал один из пользователей.

В комментариях добавили, что перед тем, как перейти к действиям, мужчине нужно обязательно обсудить личные границы в новом формате отношений.

Некоторые же призвали автора и его супругу не пробовать воплотить этот фетиш в жизнь. «На протяжении многих лет мы с женой с удовольствием делились фантазиями о сексе втроем и немоногамии. Мы даже обсуждали это во время секса, чтобы возбудиться. Но воплощать в жизнь не спешили, на самом деле большинство фантазий лучше оставить фантазиями», — заверил еще один комментатор.

