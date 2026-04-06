02:59, 6 апреля 2026

Мужчина пристыдил девушку за необычную привычку во время орального секса

Александра Лисица
Александра Лисица

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit пожаловалась на своего бойфренда, который пристыдил ее за необычную привычку во время орального секса. Своей историей она поделилась в разделе Sex.

По словам автора, во время орального секса она иногда останавливается, говорит с партнером о жизни, а затем продолжает процесс. «Я искренне люблю эти моменты, они такие уютные и теплые. Я думала, нам обоим это нравится. Но недавно он сказал, что предпочел бы, чтобы я молчала», — написала она. Девушка добавила, что теперь чувствует себя оскорбленной и униженной, потому что считала происходящее проявлением близости.

Однако в комментариях большинство пользователей заняли сторону мужчины. «Разговор означает, что она постоянно прерывается. Очень странно, что девушка не понимает, как это может отвлекать от процесса», — написал один из них.

Ей также порекомендовали болтать с партнером после того, как он эякулирует. Еще один пользователь отметил, что, если девушке не хочется заниматься оральным сексом в тишине, можно включить музыку или фильм. «Лично мне бы очень понравилось, если бы девушка просто так, как бы невзначай, занялась со мной оральным сексом посреди фильма, пока мы все еще смотрим на экран», — посоветовали ей.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о проблеме, возникшей в ее отношениях с парнем, с которым они вместе уже три года. По словам автора, полгода назад парень признался, что у него есть фетиш на куколдизм, то есть измену женщины или ее флирт с другими мужчинами с его согласия.

