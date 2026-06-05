Азербайджан назвал выгоду России от открытия «маршрута Трампа»

Посол Азербайджана Мустафаев: Зангезурский коридор откроет РФ сухопутную границу с Турцией

Россия получит свои плюсы от открытия Зангезурского коридора. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью «Ленте.ру» рассказал посол Азербайджана Рахман Сагиб оглы Мустафаев.

«Открытие Зангезурского коридора имеет свои плюсы и для России — он может открыть для нее возможность прямого железнодорожного сообщения через Нахичеванскую автономную республику Азербайджана с Турцией с выходом к портам Средиземного моря», — отметил Мустафаев.

По его словам, на азербайджанской территории активно продвигается строительство участков Зангезурского коридора, который станет еще одним ответвлением коридора Восток — Запад.

В августе 2025 года стало известно, что Армения в рамках заключения мирного соглашения с Азербайджаном готова передать США Зангезурский коридор и даст ему название «Маршрут Трампа». Утверждалось, что США сдадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением.

