Стало известно о планах Армении передать США «Маршрут Трампа»

Reuters: Армения готова передать США Зангезурский коридор для мира с Баку

Армения готова передать США Зангезурский коридор в рамках заключения мирного соглашения с Азербайджаном 8 августа и даст ему название «Маршрут Трампа». Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников.

«Армения планирует предоставить Соединенным Штатам эксклюзивные особые права на разработку на длительный срок транзитного коридора, который будет назван "Маршрутом Трампа для международного мира и процветания"», — сообщается в публикации.

Как утверждается, США сдадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением. Договоренности посвящен один из разделов мирного соглашения между Ереваном и Баку, которое планируется подписать в Вашингтоне 8 августа. По мнению чиновников Белого дома, коммерческая активность предотвратит дальнейшие военные действия в регионе.

6 августа газета The Wahington Post (WP) со ссылкой на источники написала о предстоящей встрече президента США Дональда Трампа, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на которой они объявят о мирном соглашении между двумя постсоветскими республиками при американском посредничестве.