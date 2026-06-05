Названа длительность речи Путина на ПМЭФ

Речь Путина на ПМЭФ продлилась 45 минут

Длительность выступления президента России Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) составила 45 минут, передает корреспондент «Ленты.ру».

До этого аналогичная длительность выступления главы государства была на пленарной сессии в 2021 году.

В 2022 году Путин выступал на протяжении одного часа и 14 минут, в 2023 его выступление продлилось час и 19 минут, в 2024 году — один час, а в 2025 году выступление президента завершилось через 55 минут.

В своей речи глава государства озвучил прогноз по инфляции в 2026 году, раскрыл уровень безработицы в России, а также заявил, что корни турбулентности в мире кроются в переходе к многополярной модели.