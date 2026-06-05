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17:51, 5 июня 2026Россия

Названа длительность речи Путина на ПМЭФ

Речь Путина на ПМЭФ продлилась 45 минут
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Длительность выступления президента России Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) составила 45 минут, передает корреспондент «Ленты.ру».

До этого аналогичная длительность выступления главы государства была на пленарной сессии в 2021 году.

В 2022 году Путин выступал на протяжении одного часа и 14 минут, в 2023 его выступление продлилось час и 19 минут, в 2024 году — один час, а в 2025 году выступление президента завершилось через 55 минут.

В своей речи глава государства озвучил прогноз по инфляции в 2026 году, раскрыл уровень безработицы в России, а также заявил, что корни турбулентности в мире кроются в переходе к многополярной модели.

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