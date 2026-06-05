Путин озвучил прогноз по инфляции в 2026 году

Путин: Инфляция в России приблизится в 2026 году к 5,2 %

Темпы роста цен в России приблизятся в текущем году к 5,2 процента. Такой прогноз озвучил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства отметил, что экономический рост в стране должен был сбалансированным, опираться на внутренний спрос и сочетаться со снижением инфляции, которая уже замедляется.

Как рассказал ранее на форуме вице-премьер Александр Новак, целевого уровня в 4 процента инфляция, как ожидается, достигнет в России в 2027 году.

Согласно актуальным данным Минэкономразвития, цены в РФ выросли на прошлой неделе на 0,15 процента, что произошло прежде всего за счет подорожания услуг и топлива. Показатель годовой инфляции составил на 1 июня 5,39 процента.