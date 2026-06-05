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17:59, 5 июня 2026Мир

Мерц сделал заявление о переговорах с Россией

Мерц заявил о готовности к диалогу с Россией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности Берлина к возобновлению диалога с Москвой. Его слова передает Reuters.

«Мы готовы к переговорам, и, на мой взгляд, совершенно естественно, что в таком формате переговоров за столом сидят европейцы», — сказал политик.

При этом, по словам Мерца, российская сторона якобы не проявляет встречной политической воли по возобновлению переговворов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к возобновлению диалога с европейскими странами, если кто-либо в Евросоюзе сочтет это целесообразным. Российский лидер подчеркнул, что переговорщиком от Европы должен стать человек, которому можно доверять.

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