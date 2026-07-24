Трибунал или могила. Драпатому дали простой совет после заявлений о русских и Донбассе

Драпатому посоветовали учить историю после высказывания о русских

Русофобские высказывания нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого демонстрируют очень низкий интеллектуальный уровень украинского руководства. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Еловский.

«Драпатому следовало бы хорошо подучить историю. Тогда бы он точно знал, что все те исторические деятели, кто рассуждал, как он, закончили свои дни крайне печально: либо на трибунале, либо и вовсе в могиле», — заявил он.

Ранее украинский главком в ходе интервью среди прочего назвал жителей России «нацией, не имеющей права на существование». Еловский отметил, что генерацию подобных глупостей можно было бы предотвратить, если бы Драпатый обладал каплей управленческого мышления, а украинская элита — малейшим осознанием исторической общности и опытом государственности.

При этом на Западе отказались давать оценку словам Драпатого. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал лишь, что руководство Всемирной организации ознакомилось с интервью. «Независимо от этого, у Генерального секретаря [ООН Антониу Гутерриша] есть четкие принципы, основанные на Уставе [ООН], которые подразумевают уважение территориальной целостности каждого государства-члена этой организации», — резюмировал он.

Уголовные дела «офицера-карателя»

Драпатый оказался фигурантом сразу нескольких уголовных дел в России. Это связано со статьями, касающимися терроризма и геноцида русскоязычного населения. Кроме того, новый главком украинской армии значится в деле о посягательстве на жизнь военнослужащих.

В 2017 и 2019 годах оперативная группировка войск «Херсон» ВСУ, которую возглавлял Драпатый, более 70 раз обстреливала территории Луганской и Донецкой народных республик. В результате погибли и были ранены 154 человека. За это он был объявлен в розыск на территории РФ.

Также в «послужном» списке Драпатого — силовое подавление пророссийских протестов в Мариуполе в 2014 году. Экс-офицер Службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал, что тогда тот командовал батальоном 72-й механизированной бригады и лично сидел за штурвалом БМП, которая громила баррикады и давила людей. «Он же причастен к огромному побоищу 9 мая 2014 года в Мариуполе, когда погибли около 20 мирных жителей», — сказал свидетель.

Проявление русофобии Киева

Военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко описал карьерный путь Драпатого фразой «типичный офицер-каратель». Аналитик указал, что главком ВСУ «вырос на этнической войне с русскими и ничего иного, кроме геноцида русских, не знает и не приемлет».

Военкор Андрей Руденко пришел к выводу, что через высказывания Драпатого Киев показал свое истинное лицо. «Животная ненависть к Донбассу, России и всему русскому, нравственная деградация — вот что такое Украина сегодня», — написал он.

Сенатор Константин Косачев высказал схожую оценку. «Пещерная русофобия подобных персонажей наряду с отсутствием даже начальных признаков образованности и культуры исчерпывающим образом подтверждают и моральную, и нравственную, и гуманистическую обоснованность специальной военной операции», — заявил законотворец.