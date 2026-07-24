Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:59, 24 июля 2026 (обновлено: 03:03, 24 июля 2026)Россия

Драпатому посоветовали подучить историю после слов о россиянах

Политолог Еловский порекомендовал Драпатому подучить историю
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Русофобские высказывания нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого демонстрируют очень низкий интеллектуальный уровень украинского руководства. Об этом ТАСС сообщил политолог Дмитрий Еловский.

«Драпатому следовало бы хорошо подучить историю, тогда бы он точно знал, что все те исторические деятели, кто рассуждал, как он, закончили свои дни крайне печально: либо на трибунале, либо и вовсе в могиле», — заявил он.

Еловский добавил, что Драпатый своим высказыванием объяснил, почему Россия начала специальную военную операцию (СВО) — «чтобы таких Драпатых на Украине не было».

Ранее Министерство обороны России после назначения Драпатого процитировало знаменитое высказывание из фильма «Место встречи изменить нельзя». Минобороны обыграло фразу «А теперь Горбатый!», которую произнес в фильме начальник оперативной бригады Московского уголовного розыска Глеб Жеглов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Две соседние с Россией страны остались без света. Что произошло?
    В Польше вновь возмутились Зеленским
    В Европарламенте осудили рекламу о жарке лука с русофобским подтекстом
    В Москве подсчитали многодетные семьи
    Россиянка раскрыла траты на путешествие в Марокко
    Киты-убийцы научились взрывать огромных рыб для забавы
    Раскрыто отношение Трампа к новому премьеру Британии
    Ленинградскую область атаковали беспилотники
    Школьник накрыл собой трехлетнего брата при взрыве дрона ВСУ
    Сексолог назвала два самых бесполезных «бабушкиных» совета по сохранению отношений
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok