Драпатому посоветовали подучить историю после слов о россиянах

Политолог Еловский порекомендовал Драпатому подучить историю

Русофобские высказывания нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого демонстрируют очень низкий интеллектуальный уровень украинского руководства. Об этом ТАСС сообщил политолог Дмитрий Еловский.

«Драпатому следовало бы хорошо подучить историю, тогда бы он точно знал, что все те исторические деятели, кто рассуждал, как он, закончили свои дни крайне печально: либо на трибунале, либо и вовсе в могиле», — заявил он.

Еловский добавил, что Драпатый своим высказыванием объяснил, почему Россия начала специальную военную операцию (СВО) — «чтобы таких Драпатых на Украине не было».

Ранее Министерство обороны России после назначения Драпатого процитировало знаменитое высказывание из фильма «Место встречи изменить нельзя». Минобороны обыграло фразу «А теперь Горбатый!», которую произнес в фильме начальник оперативной бригады Московского уголовного розыска Глеб Жеглов.