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23:36, 23 июля 2026 (обновлено: 23:39, 23 июля 2026)Россия

Минобороны знаменитой цитатой отреагировало на назначение нового главкома ВСУ

МО цитатой из фильма «Место встречи изменить нельзя» отреагировало на назначение Драпатого
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

Министерство обороны России после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) процитировало знаменитую цитату из фильма «Место встречи изменить нельзя». Пост опубликован в Telegram-канале ведомства.

«А теперь Драпатый!» — говорится в публикации.

Минобороны таким образом обыграло фразу «А теперь Горбатый!», которую произнес в фильме начальник оперативной бригады Московского уголовного розыска Глеб Жеглов, обращаясь к главарю банды по кличке Горбатый во время задержания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Глава государства подписал еще два указа, которыми назначил Игоря Скибюка главой Генштаба, а Михаила Драпатого — главкомом ВСУ.

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