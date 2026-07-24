Почти половина россиян призналась в регулярных переработках

Forma: Почти половина россиян регулярно работает сверхурочно

Каждый второй работающий россиянин перерабатывает хотя бы несколько раз в месяц, а для каждого десятого дополнительные часы уже стали обычным рабочим режимом. Об этом говорится в исследовании девелоперской компании Forma, предоставленном «Ленте.ру».

Так, 48 процентов опрошенных заявили о том, что уделяют работе больше стандартных 8 часов в день. Почти половина из них задерживается в офисе несколько раз в месяц, а еще треть делает это несколько раз в неделю или постоянно. Каждый третий участник опроса признался, что осознает влияние переработок только тогда, когда начинает реже видеться с близкими, а 41 процент замечает проблему лишь после того, как работа начинает вытеснять спорт и хобби.

Главной причиной переработок большая часть респондентов (63 процента) назвала срочные задачи. Еще 33 процента опрошенных сослались на неожиданные поручения, а 31 процент — на нехватку сотрудников в компании.

Основной мотивацией в этом вопросе для россиян оказался доход. В частности, 65 процентов из них заявили, что задерживаются на работе ради дополнительного заработка. О том, что их мотивирует возможность карьерного роста, сказали 26 процентов сотрудников. Главным стимулом снизить нагрузку для опрошенных также стали финансы: 56 процентов готовы работать меньше при достаточном уровне дохода.

При регулярных переработках сотрудники могут четко назвать свои ожидания от современной рабочей среды, указали в Forma. Для 66 процентов респондентов ключевой составляющей оказалось комфортное рабочее место, для 32 процентов — наличие тихих зон, и еще для 30 процентов — расположенные поблизости кафе и магазины готовой еды.

Наиболее напряженный график оказался у сотрудников в возрасте 35-44 лет, уточнили в девелоперской компании. Почти 38 процентов представителей этой группы работают по 8-10 часов в день, а еще 14 процентов — более 10 часов. При этом почти каждый третий задерживается на работе несколько раз в неделю.

Ранее стало известно, что россияне стали реже искать работу по знакомству. По данным портала SuperJob, 48 процентов соискателей сегодня ориентируются на собственные силы, а не на помощь знакомых и друзей. В прошлом году этот показатель был ниже и составлял 37 процентов.