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12:45, 20 июля 2026Экономика

Россияне стали реже искать работу по знакомству

SuperJob: Доля полагающихся при поиске работы только на себя россиян выросла до 48 %
Дмитрий Воронин

Фото: Елизавета Семина / РИА Новости

Граждане РФ при поиске работы все чаще полагаются на собственные силы, а не на помощь знакомых и друзей. О том, что доля таких респондентов выросла за год с 37 до 48 процентов со ссылкой на данные SuperJob сообщает РИА Новости.

Как следует из представленных материалов, мужчины чаще рассчитывают на трудоустройство по знакомству, в то время как россиянки больше доверяют бывшему начальству и заметно чаще рассчитывают в этой сфере только на собственные силы. Также уверенных в том, что работу они найдут сами, оказалось значительно больше среди возрастных респондентов. В числе тех, кто старше 45 лет, такой точки зрения придерживаются 62 процента, а в категории участников моложе 35 лет — 43 процента.

Из 1600 опрошенных 27 процентов полагаются при поиске работы на друзей и приятелей, еще 14 процентов рассчитывают на коллег, 11 процентов — на родителей. На помощь родственников чаще уповают обладатели дохода до 100 тысяч рублей в месяц.

Ранее из результатов исследования «Зарплаты.ру» стало известно, что почти половине (48 процентам) опрошенных россиян старше 50 лет трудно найти работу в том числе из-за небольшого количества вакансий. 13 процентам опрошенных соискателей пришлось скрывать свой возраст, а о том, что найти работу им легко, заявили 4 процента возрастных сотрудников.

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