Россияне старше 50 лет высказались о возможности найти работу

«Зарплата.ру»: Половина россиян старше 50 лет назвала сложным поиск новой работы

Почти половине (48 процентам) опрошенных россиян старше 50 лет трудно найти работу в том числе из-за небольшого количества вакансий. Об этом со ссылкой на исследование «Зарплаты.ру» сообщает РИА Новости.

Как следует из материалов, 13 процентам опрошенных соискателей пришлось скрывать свой возраст. Более оптимистично возможность найти работу оценили еще 48 процентов респондентов, по словам которых успех во многом зависит от опыта будущего сотрудника и сферы, в которой он трудоустраивается. Только 4 процента из опрошенных 1840 возрастных сотрудников заявили, что найти работу легко.

Свыше двух третей (71 процент) опрошенных за последний год место работы не меняли, а еще 15 процентов сделали это, но остались в той же отрасли. Девять процентов сменили область деятельности, а еще пять процентов были сокращены и пытаются трудоустроиться сейчас.

При этом 44 процента из числа тех, кто искал новое место работы, указали на боязнь не подойти из-за возраста, а 8 процентов — на то, что с более молодыми и успешными коллегами «будут чувствовать себя не в своей тарелке».

Ранее из результатов проведенного hh.ru опроса стало известно, что около трети его участников оценивают текущие условия на рынке труда как невыгодные для поиска работы и только 18 процентов признали, что положение дел для соискателей стало лучше, чем пару лет назад.