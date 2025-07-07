Россияне пожаловались на невыгодные для поиска работы условия

Треть россиян заявили об ухудшении условий для поиска работы

Треть россиян оценивают текущие условия на рынке труда как невыгодные для поиска работы. Об этом заявили аналитики hh.ru (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Опрос проходил в июне 2025 года, участие в нем приняли 3,5 тысячи соискателей со всей страны.

Каждый пятый опрошенный (18 процентов) признали, что условия на современном рынке труда стали более выгодными и комфортными для соискателей, чем пару лет назад. Каждый десятый (11 процентов) не заметил существенных изменений, а треть (33 процента) пожаловалась, что сегодня обстоятельства для поиска работы менее удачные, чем год-два назад. Более трети (38 процентов) затруднились оценить ситуацию.

Эксперты объясняют перемены в ощущениях граждан рядом причин, отмечает директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

«Во-первых, наблюдается замедление зарплатной гонки — медиана предлагаемых заработных плат в первом полугодии 2025 года почти не менялась, оставаясь на уровне 75 тысяч рублей. Во-вторых, конкуренция за рабочие места стала более выраженной: если в июне 2024 года на одну вакансию приходилось 3,1 активных резюме и рынок был дефицитным, то сегодня обстановка приблизилась к норме — и на одну вакансию приходится уже 5,5 резюме. Активные кампании по привлечению людей на рынок труда, быстрый рост предлагаемых зарплат и трансформация условий работы оказали необходимое влияние, благодаря чему даже трудоустроенные россияне стали чаще обновлять резюме и интересоваться вакансиями», — заявила она.

Представители общественной организации «Отцы рядом» тем временем предложили поощрять россиян, которые подолгу работают на одном и том же месте. В частности, одной из идей называют дополнительный месячный отпуск при стаже в одной компании свыше пяти лет. Однако глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова назвала подобную инициативу невыгодной рынку. Работодателям, объяснила она, это создаст дополнительные трудности, из-за которых некоторые компании могут попытаться уйти в тень.