Возможность введения отпуска для выгоревших россиян оценили

В SuperJob посчитали отпуск для выгоревших работников невыгодным рынку

Российские компании и местный рынок труда вряд ли готовы предоставлять отдельный отпуск людям с эмоциональным выгоранием. Таким мнением в разговоре с НСН поделилась руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Выгоду работающего человека в этом случае понять несложно — мало кто будет выступать против оплачиваемого отпуска, заметила эксперт. Бизнесу же, на ее взгляд, найти в этом выгоду будет сложнее. Такой подход вряд ли сделает сильнее рынок труда и способствует улучшению отношений между сотрудником и его руководителем, считает Голованова.

Сложности, по мнению эксперта, возникнут в этом случае и с выработкой критериев, по которым можно будет определить, что речь идет о настоящем выгорании. Работодателям же это создаст дополнительные трудности, из-за которых некоторые компании могут попытаться уйти в тень.

Ввести в России отпуск для людей с эмоциональным выгоранием в июне предложил Минтруду директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. В ВОЗ признали такое состояние болезнью, напомнил спикер, добавив, что оно может привести к психическим и физическим последствиям, включая проявление депрессивных эпизодов.